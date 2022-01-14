Сборная Украины по биатлону снова без медалей в женской эстафете, легкая победа Франции

В немецком Рупольдинге в рамках 6-го этапа Кубка мира состоялась третья в сезоне женская эстафета по биатлону. Победу в гонке одержала сборная Франции. Украинская команда финишировала в топ-10.

Провальный этап Петренко

На первом этапе в эстафете лидировали сборные Норвегии и Италии, за которые бежали Марте Олсбю и Лиза Виттоцци. Девушки оторвались от соперниц более чем на 15 секунд, однако о каком-то распределении медалей было слишком рано говорить.

Стоящее Украинец Пидручный впервые в сезоне финишировал в топ-10 на Кубке мира

Сборная Украины в экспериментальном составе выступала в эстафете. На первом этапе нашу команду второй раз в сезоне представляла Ирина Петренко.

Она использовала один запасной патрон и передала эстафету Юлии Джиме 21-й: отставание нашей команды от Норвегии составляло более минуты.

Прорыв Джимы

По итогам второго этапа в лидеры гонки вышла Беларусь. Динара Алымбекова на долю секунды опередила итальянку Доротею Вирер и Хлое Шевалье из Франции.

А вот норвежка Каролине-Оффигстад Кноттен выпала из топ-3 из-за медленного хода.

За Украину на втором этапе бежала опытная Юлия Джима. Использовав только один дополнительный патрон, Юлия улучшила позицию нашей команды.

Джима прорвалась на 14-ю строчку и сократила отставание до 57 секунд от Беларуси.

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Солидный ход Семеренко

Сборные Франции, Беларуси и Швеции отлично отработали на третьем этапе. В лидерах гонки была Жустин Бреза, которая опережала Мону Брурссон и Елену Кручинкину.

Третий этап в Украине бежала Валентин Семеренко, для которой это первая эстафета в сезоне и 358-й старт на Кубке мира.

Валентина использовала один запасной патрон и подняла нашу команду в топ-10. К сожалению, отставание Украины составляло больше минуты. Поэтому перед последним этапом шансы "сине-желтых" на медали были мизерны.

Развязка эстафеты

Победу в гонке должны были разыграть Франция, Швеция и Беларусь. Однако Анна Сола убила шансы на медаль, "поймав" штрафной круг. При этом Жулия Симон прекрасно отработала на своем этапе и завоевала для Франции "золото".

Для француженок это второе "золото" в классической эстафете в сезоне. Также в их активе еще одно "серебро".

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Шведка Анна Магнуссон сильно отстала от Симон, но так же имела большое преимущество над преследовательницами. В итоге шведка спокойно взяла "серебро".

Перед последней стрельбой на "бронзу" претендовали 5 сборных – Россия, Норвегия, Италия, Беларусь и Германия. В итоге Кристина Резцова выиграла медаль для России.

У сборной Украины эстафету заканчивала Анастасия Меркушина, которая 14-го января празднует 27-й день рождения. Меркушина использовала два запасных патрона и финишировала 9-й.

Результаты женской эстафеты

1. Франция (0+4) 1:10:50.0

2. Швеция (0 + 2) + 35.2

3. Россия (0+6) +1: 12.2

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9. Украина (0+6) +2: 41.2