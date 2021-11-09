Сборная Украины по биатлону представила новую форму перед Олимпиадой: фото

Сборная Украины по биатлону перед стартом нового сезона сменила форму. Новую экипировку для команды представила Федерация биатлона Украины.

Украина сменила форму перед Олимпиадой

Сборная Украины будет традиционно выступать в сине-желтых цветах. Новая форма по сравнению с предварительно получила больше желтого цвета. Вместе с тем неизменным остался темно-синий оттенок.

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Новую форму сборной Украины представила женская команда. На фото Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, сестры Семеренко, Ольга Абрамова, Юлия Джима и Надежда Белкина.

Форму создала шведская компания Craft Sportswear.



Сборная Украины по биатлону представила новую форму / Фото biathlon.com.

Предыдущий раз сборная Украины по биатлону меняла форму в сезоне-2018/2019. С тех пор команда провела в одинаковой форме три сезона.

Когда стартует новый сезон

Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября в Эстерсунде, где пройдет первый этап Кубка мира. Сезон-2021/2022 будет олимпийским.

Вместо чемпионата мира биатлонисты сразятся на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира.