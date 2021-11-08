Сборная Украины по биатлону попала на самоизоляцию в Норвегии: есть случай заражения COVID-19

Мужская сборная Украины по биатлону попала на самоизоляцию в Норвегии, где готовится к старту сезона-2021/2022. Украинская делегация контактировала с носителем коронавируса.

Коронавирус в сборной Украины

Сборная Украины попала на самоизоляцию в норвежском Бейтостолене, где проходит предсезонный сбор. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

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По его информации, спортсмены и тренеры по приезду в Норвегию контактировали с носителем коронавируса.

После того, как сборная Украины прошла тестирование на COVID-19, обнаружен один положительный результат. Сообщается, что симптомов заболевания у биатлонистов нет.

Самоизоляция не помешает подготовке команды к новому сезону. Биатлонисты, получившие отрицательные результаты тестов, продолжают тренировки.

Однако, чтобы не пересекаться с представителями других сборных, сборная Украины проводит тренировки утром и вечером. В нашей команде ожидают, что смогут вернуться к привычному режиму через 7 – 8 дней.

Новый биатлонный сезон стартует 26 ноября этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.