Сборная Украины по биатлону не воспользовалась шансом и финишировала 6-й в мужской эстафете

В рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета. Украинская сборная финишировала на шестой строчке.

Курьезный старт Норвегии и Швеции

Сборная Украины с оптимизмом подходила к эстафете. Во-первых, сразу четверо украинцев финишировали в зачетной зоне в спринте. Во-вторых, далеко не все сборные выставили основные составы, что давало шансы "сине-желтым" побороться за высокие позиции.

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На первом этапе Артем Прима использовал два запасных патрона во время "стойки". Из-за этого Украина проигрывала лидерам около 20-и секунд, что не критично для данной фазы гонки. Впереди всех были сборные США, Италии, России и Беларуси.

Настоящими неудачниками первого этапа стали шведы и норвежцы. Швед Пеппе Фемлинг стрелял по мишеням норвежца Филиппа Фьельда Андерсена. Из-за этого Норвегия потеряла много времени и на втором этапе проигрывала 3 минуты.

Мощный этап Пидручного

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный на втором этапе вернул нашу команду в контактную борьбу за награды эстафеты.

Благодаря быстрой работе на лыжах и удачной стрельбе Дмитрий вывел Украину на второе место. На дистанции Пидручный "съел" мощного француза Эмильена Жаклена.

В лидерах гонки в дальнейшем была сборная Италии, отрыв которой составлял всего 7 секунд.

Борьба за медали

После третьего этапа борьбу за медали вели 5 сборных. Сначала Беларусь и Россия бежали вперед и разыгрывали "золото". В группе за "бронзу" боролись Германия, Украина, Франция.

Богдан Цимбал с одним запасным патроном четвертым передал эстафету Антону Дудченко. От первого места Украине отделяли 45 секунд и 15 от Германии, которая была третьей.

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На последнем этапе сборная России не оставила шансов соперникам и выиграла эстафету. В борьбе за "серебро" Германия обошла Беларусь, которой досталась "бронза".

Украинец Антон Дудченко вел борьбу против сильных итальянца Лукаса Хоффера и француза Кантена Фийон-Имеет. С двумя запасными патронами Антон проиграл именитым соперника. Украина заняла шестую строчку.

Результаты мужской эстафеты

1. Россия (0+4) 1:11:06.1

2. Германия (0+2) + 7.0

3. Беларусь (0+6) +23.0

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6. Украина (0+6) +1: 44.9