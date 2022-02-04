Повторить успех: какие украинские биатлонисты завоевывали медали на Олимпийских играх

В пятницу, 4 февраля, в Пекине начнутся XXIV зимние Олимпийские игры. В восьмой раз в истории Украина будет представлена на зимней Олимпиаде как независимое государство. Больше всего шансов на медаль имеют украинские биатлонисты. Они неоднократно завоевывали медали на Олимпийских играх.

Всего за годы независимости Украина получила на зимних Играх 8 медалей: 3 "золотые", 1 "серебряную" и 4 "бронзовые". 5 из этих наград были добыты именно в биатлоне. Также самая титулованная спортсменка Олимпиад в Украине – биатлонистка Вита Семеренко. В ее активе две олимпийские награды – "золото" и "бронза", сообщает 24 канал.

К слову Олимпиада-2022: медальные перспективы украинских биатлонистов в Пекине

Историческое и единственное "золото"

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи женская сборная Украины по биатлону выиграла первую для Украины золотую медаль по биатлону на Играх. Состав нашей команды был таким: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.



"Золотая" эстафета Украины в Сочи-2014 / Фото AFP

Ход гонки

На первом этапе за Украину бежала Вита Семеренко, которая после первой стрельбы вышла в лидеры вместе с россиянкой Яной Романовой. На второй стрельбе она допустила один промах, но вышла на дистанцию второй, а на передаче эстафеты была третьей.

На втором этапе выступала Юлия Джима, которая после первой стрельбы без промаха ушла на дистанцию первой, а после чистой второй стрельбы передала эстафету как лидер. Третьей бежала Валентина Семеренко. Она после первой стрельбы удержала лидерство, но вторая у нее не сложилась, и ей понадобились три дополнительных патрона. Впрочем, Елене Пидгрушной Валентина Семеренко передала эстафету первой.

Капитан украинской сборной отстреляла первую стрельбу с одним дополнительным патроном и ушла на дистанцию с рубежа с отрывом от россиянки Вилухиной. Вторую стрельбу Пидгрушная отстреляла без промаха и вышла на дистанцию лидером, выиграв золотые медали.

Видеообзор гонки

По словам биатлонисток, заметно снизило на них давление то, что Вита Семеренко выиграла "бронзу" в спринте – медаль, которую ждали от биатлонной команды, была выиграна, поэтому далее соревновались уже с меньшим давлением.

После Олимпиады в Сочи эти биатлонистки только четыре раза выступали вместе. Это связано с тем, что Вита Семеренко пропускала почти три сезона и вернулась на этапы Кубка мира только в сезоне 2017/18.

Победа на фоне Революции достоинства

Еще до Олимпийских игр в Киеве, а затем и по всей Украине начались протесты, которые в конечном итоге привели к бегству уже экс-президента Виктора Януковича.

Когда девушки-биатлонистки побеждали в Сочи, на киевском Майдане независимости попрощались с героями Небесной сотни. Среди тех, кто за день до этого рисковал жизнью под беркутовскими пулями, был тогда ещё муж Пидгрушной Алексей Кайда. Можно представить, с какими чувствами выступала Елена.

В знак поддержки людям на баррикадах горнолыжница Богдана Мацьоцька снялась с соревнований и вернулась в Украину, а биатлонисты после завоевания "золота" в эстафете пресс-конференцию начали с минуты молчания.



Фото biathlon.com.ua

"До последнего момента я читала свою почту, в которой говорилось о "девушки, стартуйте и побеждайте для всех нас, для Украины". Мы довольны, что народ Украины вернется домой счастливыми. Наконец, что-то хорошее произошло для нашей страны", – сказала тогда капитан Елена Пидгрушная.

Кроме того, спортсмены обратились в МОК, чтобы выступить с черными повязками из-за гибели людей во время столкновений в Киеве 18 февраля, но получили отказ.

Первая медаль в истории Украины

12 февраля 1994 года в Норвегии открылись 17-е зимние Олимпийские игры. Именно в Лиллехаммер наша страна впервые отправилась как независимое государство и получила первую в самостоятельной истории медаль – на дистанции 7,5 км биатлонистка Валентина Цербе-Несина выиграла "бронзу".



Валентина Цербе-Несина (справа) / Фото AP

На самом деле Валентина Цербе и не должна была участвовать в спринте, ставшем для нее бронзовым. Однако в последний момент вместо Елены Петровой тренеры сделали ставку на 25-летнюю уроженку Житомирской области.

Накануне Олимпиады я находилась на самоподготовке – ехать на соревнования не собиралась. Прибыла в декабре на отбор, дважды выиграла гонку. Тренеры качали головой: "Случайно". Мол, лошадей на переправе не меняют, в состав меня не возьмут. Кто-то удивлялся и придумывал, как будто я чего-то наелась – намекали на допинг,

– вспоминала Цербе-Несина в интервью "Футбол 24".

Медаль, в которую никто не верил

Бесспорно об успешном выступлении Цербе в спринте речь не шла. Хотя ее личный тренер Николай Зоц, который остался дома, не раз подчеркивал подопечной: "Твой соперник – стрелка секундомера. Она бежит, а ты должна ее догнать и перегнать". И украинке это удалось. В итоге лишь две биатлонистки из топ-10 финишировали без промахов. В том числе, и Цербе.

Валентина Адамовна вспоминает, как незадолго до финиша один из украинских тренеров по-особенному подбадривал биатлонистку: "Валя, спокойно. Молодец! Дойди до финиша, экономь силы на эстафету". О медалях в тот момент никто и не задумывался.

В итоге все решили секунды. Олимпийской чемпионкой стала фаворитка – канадка Мириам Бедар. Второй финишировала белоруска Светлана Парамыгина. Цербе проиграла 1,2 секунды Бедар и 0,1 секунды Парамигиной. Четвертой завершила гонку казашка Инна Шешкиль, которую украинка опередила на 3,9 секунды. Перед самым финишем Шешкиль не повезло – палка попала между лыжи, Инна не удержала равновесие и упала.

Церемония награждения Валентины Цербе-Несиной: смотрите видео

"Я тоже чуть не взлетела на одном повороте. Все из-за деревянных заградительных треугольников. На автопилоте на вираже чуть не въехала туда лыжей. Спасли миллиметры", – отметила Цербе-Несина.

"Серебро" с привкусом "золота"

В 1998 году биатлонистка Елена Петрова стала единственной украинкой, которая могла поднять на пьедестал Олимпиады в японском городе Ногано. Олимпийское "серебро" Петрова завоевала в индивидуальных гонках на 15 километров.



Елена Петрова / Фото НОК Украины

За свою неудачу в Норвегии Елена Петрова сполна реабилитировалась через четыре года на Играх в японском Нагано. Если в Лиллехаммере украинка не сумела добраться до финиша, сбившись с дистанции, то в Нагано гонку Петрова провела просто блестяще. При этом, надо отметить, что еще в первой "лежке" Петрова допустила один промах и, как следствие, почти всю дистанцию вынуждена была догонять конкуренток.

Зато на всех других огневых рубежах Елена отстреляла "чисто", добравшись до финиша с одним штрафным кругом. Столько же было у олимпийской чемпионки из Болгарии Катарины Дафовской, которой Петрова проиграла ходом, и немки Уши Дизль.

Интересная ситуация произошла перед самым стартом гонки. Как оказалось, серебряную медаль Нагано-1998 Петрова выиграли с палками другой украинской биатлонистки – Елены Зубриловой. Елена объяснила эту ситуацию так:

Когда после финиша всех спортсменов я получала поздравления с завоеванием олимпийской медали, ко мне подошла Елена Зубрилова и с улыбкой говорит: "Лена, может, теперь обменяемся палками?"



Все это произошло в порыве переживаний и волнений, что я вообще могла опоздать на дистанцию, ведь до моего старта оставалось мало времени, а лыжи еще не были подготовлены. Когда получила лыжи, как оказалось, схватила именно ее палки, а разница в их ростовке была всего два сантиметра.

"Бронза" Турина-2006

Петрова – одна из самых титулованных украинских биатлонисток. Кроме "серебра" в Ногано, она – многократный призер чемпионатов мира, а также многократная чемпионка и призер этапов Кубка мира.

Еще одну олимпийскую медаль сборной Украины по биатлону принесла на следующих Играх в Турине натурализованная россиянка Лилия Вайгина-Ефремова. Первая и единственная Олимпиада в ее карьере стала главным спортивным достижением.



Лилия Вайгина-Ефремова / Фото biathlon.com.ua

. Вайгина-Ефремова до 2002 года выступала за сборную России, но, не попав в состав команды на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, переехала в Беларусь. В 2003 году перебралась в Украину и таки попала на Олимпиаду.

В спринтерских гонках на 7,5 километра Лилия смогла отстреляться без промахов и на считанные доли секунд обошла соперниц, которые претендуют на "бронзу". После финиша Ефремова просто упала на снег без сил.

Вайгина-Ефремова уступила 6,6 секундами француженке Флоранс Баверель-Робер и 4,2 секундами шведке Анне-Карин Зидек.

Единственная мультимедалистка из Украины

"Бронза" Лилии Ефремовой в Турине восемь лет оставалась последней украинской наградой на зимних Олимпиадах. Неутешительную статистику, и снова в спринте, исправила в Сочи-2014 Вита Семеренко, получившая "бронзу".



Вита Семеренко / Фото Getty Images

Вита осенью болела, а потом потратила немало времени на восстановление. Отсюда и не лучшие результаты в генеральной классификации Кубка мира и, возможно, не самые оптимистичные прогнозы относительно украинки на Олимпиаде. Но в самый нужный момент Вита сумела не просто проявить свои лучшие качества, но и доказать, что она – настоящий боец, умеющий выжимать максимум из ситуации.

Отличный ход по дистанции Семеренко дополнила точной стрельбой и до последнего претендовала на "серебро". Но, к сожалению, отыграть несколько секунд у россиянки Ольги Вилухиной ей так и не удалось, хотя еще за полкилометра до финиша украинка по времени была впереди.

Ее результат на 21,7 секунды отстал от результата золотой медалистки Анастасии Кузьминой, выступающей за Словакию.

Семеренко могла получить "серебро"

В 2017 году МОК лишил Вилухину "серебра" из-за допинга – ее медаль должна была перейти Семеренко. Однако впоследствии россиянка выиграла апелляцию, поэтому Вита все же осталась с "бронзой".

Верим, что на Олимпиаде-2022 наши биатлонисты напишут новую страницу украинского спорта. Надеемся, что коронавирус не станет помехой успешному выступлению украинских биатлонистов!