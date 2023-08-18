Прощай, Париж: сборная Украины по баскетболу вылетела с отбора на Олимпийские игры-2024

Команда Виталия Степановского не смогла выйти в финал предквалификации. Хорватия деклассировала нашу команду и оставила ее без путевки на Олимпиаду.

Хорватия – Украина 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)

Сборная Украины по баскетболу завершила выступления по отбору на Олимпийские игры-2024. Команда Виталия Степановского начала путь по предварительному раунду квалификации, пишет 24 канал.

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В группе "сине-желтые" обыграли Болгарию и Исландию, но уступили туркам. Это позволило занять второе место и выйти в "финал четырех". Для прохождения в основной раунд квалификации Украине нужно было выиграть полуфинал и финал своего плей-офф.

Соперником в 1/2 финала стала сборная Хорватии. Балканцы выиграли все матчи в группе и выглядели явными фаворитами во встрече с Украиной. К несчастью. это расписание сил подтвердилось и на площадке.

Наша команда смогла выиграть вторую и последнюю четверть всего в один балл, в то время как в первой и третьей уступили без шансов. В итоге Хорватия одержала победу с преимуществом в 15 баллов.

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Самым результативным игроком "сине-желтых" стал Александр Ковляр - 20 баллов с двумя трехочковыми. Таким образом Украина не смогла отобраться на Олимпиаду. Пока нашим баскетболистам ни разу не удавалось квалифицироваться на Игры.