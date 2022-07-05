Сборная Украины по баскетболу победила Северную Македонию в квалификации ЧМ-2023

Сборная Украины одержала третью победу в отборе на чемпионат мира 2023 года. На выезде наши баскетболисты обыграли сборную Северной Македонии.

Эта игра имела не столь много значения с турнирной точки зрения. Ведь из четырех команд в группе в следующий раунд квалификации выходили три лучших сборных. Македонцы до этого проиграли все пять стартовых игр, включая сборной Украины. А наша команда сохраняла шансы побороться за первое место в группе.

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Начали украинцы достаточно активно, за первую четверть набрав сразу 35 очков. Забегая вперед, стоит отметить, что это оказалась почти половина очков "сине-желтых" в этом матче. Наши баскетболисты прекрасно реализовывали дальние броски, забросив семь из десяти. Следовательно, уже в первой четверти "привезли" соперникам отставание в 14 очков.

Такое преимущество несколько расслабило украинских баскетболистов. Хотя причиной может быть и то, что тренерский штаб решил поберечь игроков перед решающим матчем против Испании в Риге 7 июля. Уже во второй четверти прицел у наших игроков сбился – восемь промахов с дальней дистанции.

Вместо этого хозяева площадки то и дело сокращали отставание. И уже в третьей четверти в некоторые периоды оно было всего +3. Однако украинцы сдерживали соперника на "безопасном расстоянии", не давая сравнять счет или выйти вперед. В заключительной четверти сборная Украины удержала свое преимущество и довела матч до победы – 73:68.

Северная Македония – Украина 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Святослав Михайлюк – 24 очка.

7 июля наша команда сыграет против испанцев. Победа над Испанией +22 гарантирует команде Айнарса Багатскиса первое место в группе, победа с меньшей разницей – второе место. Поражение будет означать, что во второй этап квалификации на ЧМ-2023 Украина выйдет с третьего места.

На втором этапе, который стартует в августе, сборные Испании. Грузии и Украины объединятся с тремя сборными группы H – Италией, Нидерландами и Исландией. Эти шесть сборных разыграют три путевки на чемпионат мира. На втором этапе будут учтены очки, набранные между первыми тремя сборными первого этапа.

Следует отметить, что в группе H находилась и сборная России. И сборная Украины фактически могла сыграть против россиян. Но представителей страны-оккупанта дисквалифицировали из международных баскетбольных турниров, в том числе отбору на чемпионат мира 2023 года.

Видеообзор матча Северная Македония – Украина