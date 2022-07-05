Ця гра мала не так багато значення з турнірної точки зору. Адже з чотирьох команд в групі в наступний раунд кваліфікації виходили три кращі збірні. Македонці до цього програли усі п'ять стартових ігор, в тому числі й збірній України. Натомість наша команда зберігала шанси поборотися за перше місце в групі.

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Розпочали українці доволі активно, за першу чверть набравши одразу 35 очок. Забігаючи наперед, варто відзначити, що це виявилася майже половина очкового доробку "синьо-жовтих" в цьому матчі. Так, наші баскетболісти чудово реалізовували дальні кидки, закинувши сім з десяти. Відтак вже в першій чверті "привезли" суперникам відставання у 14 очок.

Така перевага дещо розслабила українських баскетболістів. Хоча причиною може бути й те, що тренерський штаб вирішив поберегти гравців перед вирішальним матчем проти Іспанії в Ризі 7 липня. Так, вже у другій чверті приціл в наших гравців збився – вісім поспіль промахів з дальньої дистанції.

Натомість господарі майданчика раз за разом скорочували відставання. І вже в третій чверті в деякі періоди воно було лише +3. Однак українці стримували суперника на "безпечній відстані", не даючи зрівняти рахунок чи вийти вперед. У заключній чверті збірна України втримала свою перевагу та довела матч до перемоги – 73:68.

Північна Македонія – Україна 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)

Найрезультативнішим гравцем у складі нашої команди став Святослав Михайлюк – 24 очка.

7 липня наша команда зіграє проти іспанців. Перемога над Іспанією +22 гарантує команді Айнарса Багатскіса перше місце в групі, перемога з меншою різницею – друге місце. Поразка означатиме, що до другого етапу кваліфікації на ЧС-2023 Україна вийде з третього місця.

На другому етапі, який стартує у серпні, збірні Іспанії. Грузії та України об'єднаються з трьома збірними групи H – Італією, Нідерландами та Ісландією. Ці шість збірних розіграють три путівки на чемпіонат світу. На другому етапі будуть враховані очки, набрані між першими трьома збірними першого етапу.

Варто відзначити, що в групі H перебувала і збірна Росії. І збірна України, фактично, могла зіграти проти росіян. Але представників країни-окупанта дискваліфікували з міжнародних баскетбольних турнірів, у тому числі відбору на чемпіонату світу 2023 року.

Відеоогляд матчу Північна Македонія – Україна