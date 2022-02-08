Всего в феврале 2022 года сборную Украины ожидает два матча против Испании. Сначала наша сборная сыграет против соперника на выезде – 24 февраля в городе Кордова, после чего 27 февраля в 16:00 будет принимать испанцев в киевском Дворце спорта.

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Тренерский штаб сборной Украины определился с расширенным составом команды на поединки против испанцев:

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба – Прометей), Виталий Зотов, Иссуф Санон (оба – Днепр), Джером Рэндл (Будивельник).

Форварды: Вячеслав Бобров, Сергей Павлов (оба – Днепр), Александр Липовый (Прометей), Богдан Близнюк (Строитель), Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы), Артем Ковалев (Киев-Баскет)

Центровые: Вячеслав Петров (Прометей), Владимир Герун (Бююкчекмедже, Турция), Дмитрий Скапинцев (Киев-Баскет), Артем Пустовой (Гран-Канария, Испания)

Главный тренер Айнарс Багатскис. Ассистенты – Виталий Степановский, Максим Михельсон, Валерий Плеханов

20 февраля сборная Украины отправится в Испанию, где начнет подготовку к матчам против действующих чемпионов мира.