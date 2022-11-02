Два игрока сборной Украины попросили не вызвать их на матчи отбора на ЧМ-2023 в ноябре

Два игрока сборной Украины по баскетболу попросили не вызвать их на матчи отбора на чемпионат мира 2023 года. В ноябре 2022 года "сине-желтые" проведут два матча.

Сборная Украины по баскетболу объявила заявку на ноябрьские матчи. В списке присутствует только 13 баскетболистов. Кроме обоих игроков из НБА, не оказалось в списке еще двух лидеров сборной Украины – Богдана Близнюка и Артема Пустового.

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Как объяснил главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис, игроки сами попросили не вызвать их на эти матчи. И в тренерском штабе пошли навстречу этой просьбе.

"Богдан и Артем попросили не вызывать их по личным обстоятельствам. Я понимаю, если игрок ментально не готов, он не может играть в свой лучший баскетбол. Ты можешь демонстрировать свою лучшую игру только если ты в хорошем эмоциональном состоянии и имеешь желание играть. Если какие-то личные причины мешают, лучше пусть игрок отдыхает. С этими ребятами никогда не было проблем в плане желания играть за национальную команду", – рассказал Айнарс Багатскис.

Не попал в заявку и центровой Дмитрий Скапинцев, находившийся в составе сборной Украины на Евробаскет-2022.

"По Дмитрию Скапинцеву, у него есть реальные шансы закрепиться в команде G-Лиги и быть на глазах у команд НБА и я, как тренер, с пониманием отношусь к этой ситуации. Здесь я хочу повторить свои слова, что сборная помогает игрокам показать свои сильные качества. Все всегда хотят больше минут, но в сборной каждая минута под прицелом и ты можешь выйти на новый уровень. Ситуация Скапинцева как раз это подтверждает", – заявил главный тренер сборной Украины.

Сборная Украины соберется вместе 7 ноября в Риге. Там команда и сыграет "домашний" матч против Исландии 14 ноября. Перед тем 10 ноября команда отправит в Нидерланды, где в Алмире 11 ноября сыграет против местной сборной.