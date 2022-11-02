Збірна України з баскетболу оголосила заявку на листопадові матчі. В списку присутні лише 13 баскетболістів. Окрім обох гравців з НБА, не опинилося в переліку і ще двох лідерів збірної України – Богдана Близнюка та Артема Пустового.

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Як пояснив головний тренер чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс, гравці самі попросили їх не викликати на ці матчі. І в тренерському штабі пішли на зустріч цьому проханню.

"Богдан та Артем попросили не викликати їх за особистими обставинами. Я розумію, якщо гравець ментально не готовий, він не може грати у свій найкращий баскетбол. Ти можеш демонструвати свою найкращу гру, тільки якщо ти в гарному емоційному стані та маєш бажання грати. Якщо якісь особисті причини заважають, то краще нехай гравець відпочиває. З цими хлопцями ніколи не було проблем в плані бажання грати за національну команду", – розповів Айнарс Багатскіс.

Не потрапив до заявки й центровий Дмитро Скапінцев, який був у складі збірної України на Євробаскет-2022.

"Щодо Дмитра Скапінцева, у нього є реальні шанси закріпитися в команді G-Ліги й бути на очах у команд НБА і я, як тренер, з розумінням ставлюся до цієї ситуації. Тут я хочу повторити свої слова, що збірна допомагає гравцям показати свої сильні якості. Всі завжди хочуть більше хвилин, але в збірній кожна хвилина під прицілом і ти можеш вийти на новий рівень. Ситуація Скапінцева як раз це підтверджує", – заявив головний тренер збірної України.

Збірна України збереться разом 7 листопада в Ризі. Саме там команда і зіграє "домашній" матч проти Ісландії 14 листопада. Перед тим 10 листопада команда відправить до Нідерландів, де в місті Алміре 11 листопада зіграє проти місцевої збірної.