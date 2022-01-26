Сборная Украины планирует провести спарринг, если проиграет Шотландии: потенциальные соперники

26 января 2022 , 21:43
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Сборная Украины по футболу первый официальный матч в 2022 году должна сыграть в Глазго против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022. От результата этой игры будет зависеть, с кем "сине-желтые" сыграют следующий поединок.

Украина может сыграть спарринг на выезде

Если команда Александра Петракова победит Шотландию, то 29-го марта сыграет на выезде против победителя пары Уэльс – Австрия.

К слову Петраков не вызовет в сборную Украины футболистов, которые играют в России, –  Федецкий

В случае поражения сборная Украины может провести товарищеский матч 29-го марта. Сообщается, что матч украинцев состоится в одной из европейских стран.

Скорее всего, это соперником Украины станет одна из сборных, которая проиграет в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Пары плей-офф

  • Шотландия – Украина
  • Уэльс – Австрия
  • Россия – Польша
  • Швеция – Чехия
  • Италия – Северная Македония
  • Португалия – Турция
Ко вниманию. Сборная Украины в 2022 году сыграет шесть матчей в Лиге наций. Три из них команда проведет дома – две во Львове и одну в Киеве.
Автор: Михайло Гема