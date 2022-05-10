Сборная Украины определилась со вторым соперником в рамках подготовки к матчу с Шотландией

Сборная Украины определилась с новым соперником в рамках подготовки к отбору на ЧМ-2022. Об этом сообщили в УАФ.

Команда из Хорватии

Украинская ассоциация футбола достигла согласия с хорватским клубом Риека из одноименного города по проведению контрольного матча. Игра состоится на домашней арене хорватского клуба на стадионе "Руевица".

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Матч состоится 18 мая в 19.00 по киевскому времени.

Все изъятые средства от продажи билетов будут переведены на введенную Президентом Украины Владимиром Зеленским глобальную платформу поддержки Украины United24.

Цель United24 – объединить людей со всего мира в их желании помочь Украине.

Стоимость билетов на игру в Хорватии – от 20 до 70 кун (примерно от 2,5 до 10 евро).

Арена "Руевица" вмещает более 8 тысяч зрителей.

Что известно о хорватском клубе

Риека является третьим по значению клубом Хорватии. Первый в истории титул национального чемпиона он завоевал пять лет назад (2017), еще семь раз выигрывал серебряные медали.

В наследии Риеки – шесть Кубков Хорватии и два Кубка бывшей Югославии. В предварительном розыгрыше национального чемпионата Риека финишировала третьей. За два тура до завершения текущего первенства команда уходит на четвертой позиции.

В этом сезоне Риека вышла в финал национального Кубка, в котором 26 мая сыграет с Гайдуком.

Подготовка к чемпионату мира-2022