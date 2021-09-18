Как сборная Украины опозорила Россию на чемпионате Европы-3х3 по баскетболу: видео

18 сентября 2021 , 13:09
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Источник:

24 канал

Мужская сборная Украины U-17 вышла в четвертьфинал Евробаскета-3х3. На своем пути украинцы уничтожили Россию.

Тотальное уничтожение соперника

"Сине-желтые" уверенно шагают на Евробаскете-3х3. Украинцы уничтожили россиян после победы над Сербией.

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Наши баскетболисты с преимуществом в 12 очков переиграли Россию – 21:9.

Кто сколько набрал очков в составе Украины

  • Кабанов – 5
  • Чорногрицький – 5
  • Семерич – 6
  • Орешин – 5

Юные украинские баскетболисты триумфально вышли в четвертьфинал. Свой следующий поединок "сине-желтые" сыграют 19 сентября. Соперник украинцев определит позднее. Им может стать Беларусь, Словения или Израиль.

Украина – Россия: видеообзор

 

Автор: Софія Кулай