Как сборная Украины опозорила Россию на чемпионате Европы-3х3 по баскетболу: видео
18 сентября 2021 , 13:09Читати новину українською
Источник:24 канал
Мужская сборная Украины U-17 вышла в четвертьфинал Евробаскета-3х3. На своем пути украинцы уничтожили Россию.
Тотальное уничтожение соперника
"Сине-желтые" уверенно шагают на Евробаскете-3х3. Украинцы уничтожили россиян после победы над Сербией.
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Наши баскетболисты с преимуществом в 12 очков переиграли Россию – 21:9.
Кто сколько набрал очков в составе Украины
- Кабанов – 5
- Чорногрицький – 5
- Семерич – 6
- Орешин – 5
Юные украинские баскетболисты триумфально вышли в четвертьфинал. Свой следующий поединок "сине-желтые" сыграют 19 сентября. Соперник украинцев определит позднее. Им может стать Беларусь, Словения или Израиль.
Украина – Россия: видеообзор