Как сборная Украины опозорила Россию на чемпионате Европы-3х3 по баскетболу: видео

Мужская сборная Украины U-17 вышла в четвертьфинал Евробаскета-3х3. На своем пути украинцы уничтожили Россию.

Тотальное уничтожение соперника

"Сине-желтые" уверенно шагают на Евробаскете-3х3. Украинцы уничтожили россиян после победы над Сербией.

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Наши баскетболисты с преимуществом в 12 очков переиграли Россию – 21:9.

Кто сколько набрал очков в составе Украины

Кабанов – 5

Чорногрицький – 5

Семерич – 6

Орешин – 5

Юные украинские баскетболисты триумфально вышли в четвертьфинал. Свой следующий поединок "сине-желтые" сыграют 19 сентября. Соперник украинцев определит позднее. Им может стать Беларусь, Словения или Израиль.

Украина – Россия: видеообзор