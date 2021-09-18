Тотальне знищення суперника

"Синьо-жовті" впевнено крокують на Євробаскеті-3х3. Українці знищили росіян після перемоги над Сербією.

До теми Україна U-17 познущалась над Росією та стала чвертьфіналістом Євробаскету-3х3

Наші баскетболісти з перевагою у 12 очок переграли Росію – 21:9.

Хто скільки набрав очок у складі України

Кабанов – 5

Чорногрицькій – 5

Семерич – 6

Орєшин – 5

Юні українські баскетболісти тріумфально вийшли у чвертьфінал. Свій наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 19 вересня. Суперник українців визначить дещо пізніше. Ним може стати Білорусь, Словенія чи Ізраїль.

Україна – Росія відеоогляд