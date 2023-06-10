Оставили бразильцев за бортом ЧМ: Украина обыграла чемпионов мира по socca

В немецком Эссене продолжается чемпионат мира-2023 по socca – разновидности мини-футбола. В четвертьфинальном поединке украинцы обыграли кудесников мяча бразильцев.

Украина – Бразилия 1:1 (2:0 по буллитам)

Голы: Андрей Мельник, 20 – Уолас Виана Сальвино 12

10 июня сборная Украины в четвертьфинале Socca World Cup 2023 года встречалась с действующим чемпионом мира командой Бразилии. "Сине-желтые" совершили настоящий спортивный подвиг, пишет 24 Канал.

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Потрясающий успех украинцев на ЧМ

Первыми открыли счет чемпионы мира. Точный удар на свой счет записал бразилец Уолас Виана Сальвино. Однако украинцы смогли восстановить паритет. На 20-й минуте поединка отличился Андрей Мельник.

Основное время так и завершилось со счетом 1:1. А в серии буллитов сильнее были украинцы. Вратарь сборной Украины Святослав Марканич выиграл свои дуэли, а Александр Колесников и Андрей Цопа реализовали свои попытки. 2:0 – Украина в полуфинале чемпионата мира по сокке.

В полуфинале украинцы сыграют с Хорватией. Матч состоится 11 июня.

Украина на Socca World Cup 2023

В групповом турнире украинцы обыграли Египет (5:0), Казахстан (6:2), Ливию (10:2).

В 1/16 финала "сине-желтые" обыграли Албанию со счетом 3:1.

На стадии 1/8 финала подопечные Виталия Мельника выбили из турнира сборную Марокко (3:1).

. Socca – это разновидность минифутбола. Команды играют 6 на 6 два тайма по 20 минут на площадке с искусственным покрытием. Первый чемпионат мира состоялся в 2018 году. На прошлогоднем ЧМ наша сборная остановилась в четвертьфинале, уступив Германии (3:8).

Видео матча Украина – Бразилия на ЧМ-2023 из сокка