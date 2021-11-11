Сборная Украины обновила антирекорд в игре с Болгарией, пропустив в 11-м матче подряд

Сборная Украины по футболу обновила собственный антирекорд, который установила в 2021 году. В товарищеском поединке против Болгарии "сине-желтые" 11-й раз подряд не смогли сохранить свои ворота сухими.

Новый антирекорд

В октябре подопечные Александра Петракова сыграли вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной. Тогда сборная Украины пропустила в десятом матче подряд.

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В игре с боснийцами "сине-желтые" побили антирекорд из девяти подряд поединков, в которых пропускали голы. Предыдущий антирекорд был установлен в период 2010 – 2011 годов.

В спарринге с Болгарией наша сборная обновила антирекорд: теперь Украина пропустила в 11 поединках подряд.

Неудачная серия в официальных матчах

Сборная Украины имеет еще одну неприятную серию. Наша команда пропустила как минимум один гол во всех официальных матчах 2021 года.

Неудачная серия составляет 13 матчей. Всего Украина пропустила в 15 официальных поединках подряд, если не считать техническое поражение Швейцарии.

В 2021 году сборная Украины не пропускала только дважды в товарищеских матчах против Северной Ирландии (1:0) и Кипра (4:0).

Предыдущий официальный матч, в котором наша команда не пропускала, датирован 13 октября 2020 года. Тогда в Киеве сборная еще Андрея Шевченко минимально обыграла Испанию в Лиге наций.

Последний официальный матч в 2021 году Украина сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022. Игра состоится 16 ноября.