Новий антирекорд

У жовтні підопічні Олександра Петракова зіграли внічию 1:1 з Боснією та Герцеговиною. Тоді збірна України пропустила в десятому матчі поспіль.

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У грі з боснійцями "синьо-жовті" побили антирекорд з дев'яти поспіль поєдинків, в яких пропускали голи. Попередній антирекорд був встановлений у період 2010 – 2011 років.

У спарингу з Болгарією наша збірна оновила антирекорд: тепер Україна пропустила в 11 поєдинках поспіль.

Невдала серія в офіційних матчах

Збірна України має ще одну неприємну серію. Наша команда пропустила як мінімум один гол в усіх офіційних матчах 2021 року.

Невдала серія складає 13 матчів. Всього Україна пропустила в 15-и офіційних поєдинках поспіль, якщо не рахувати технічну поразку Швейцарії.

У 2021 році збірна України не пропускала тільки двічі у товариських матчах проти Північної Ірландії (1:0) та Кіпру (4:0).

Попередній офіційний матч, в якому наша команда не пропускала, датований 13 жовтня 2020 року. Тоді у Києві збірна ще Андрія Шевченка мінімально обіграла Іспанію у Лізі націй.

Останній офіційний матч у 2021 році Україна зіграє на виїзді проти Боснії та Герцеговини у відборі на ЧС-2022. Гра відбудеться 16 листопада.