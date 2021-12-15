Сборная Украины в невероятном матче обыграла Францию на чемпионате мира по хоккею

В среду, 15 декабря, хоккеисты молодежной сборной Украины U20 победили в овертайме команду Франции в своем третьем матче молодежного чемпионата мира в Дивизионе 1B, который проходит в Таллине.

Франция U-20 – Украина U-20 6:7 ОТ (1:5, 3:0, 2:1, 0:1)

К слову Украина разгромила Эстонию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Украинские хоккеисты встречались с Францией, которая считается одним из фаворитов группы. И Украина довольно неожиданно в первом периоде оформила 5 шайб, хоть пропустила первой.

К сожалению, ни развить успех, ни даже удержать его не удалось. Во второй 20-минутке французы забросили три шайбы и сократили отставание до минимума. А на старте третьего периода соперник сравнял счет.

Потом Украина не реализовала большинство, а вот оппонент свое численное преимущество использовал – 6:5. Когда казалось, что очков нашей команде не получить, они сумели сравнять счет. В большинстве Симчук оформил дубль и перевел встречу в овертайм.

В овертайме Франция имела преимущество, но свои шансы не использовала, а вот Украина U-20 сумела забить и выиграла со счетом 7:6.