Сборная Украины не взяла призера Олимпиады на чемпионат мира по боксу: причина

22 октября 2021 , 19:19
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Сборная Украины по боксу отправляется на чемпионат мира среди любителей, который пройдет в Сербии. Нашу команду в Белграде представят 13 спортсменов.

Чемпионат мира по боксу пройдет с 24 октября по 6 ноября. Украину на соревнованиях представят 13 лучших боксеров – по одному в каждой весовой категории.

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Не попал в заявку на турнир звездный Александр Хижняк. Федерация бокса Украины объяснила фанатам, которые задавали вопрос об отсутствии боксера, что Александр Хижняк не принимал участия в чемпионате Украины. А состав команды на чемпионат мира был сформирован по итогам чемпионата Украины.

Состав сборной Украины

  • 48 кг – Андрей Ефимович
  • 51 кг – Александр Корнев
  • 54 кг – Эльмир Набиев
  • 57 кг – Олег Чулячеев
  • 60 кг – Максим Жигарев
  • 63,5 кг – Денис Песоцкий
  • 67 кг – Виктор Петров
  • 71 кг – Юрий Захареев
  • 75 кг – Иван Папакин
  • 80 кг – Богдан Толмачев
  • 86 кг – Сергей Горский
  • 92 кг – Роберт Мартон
  • +92 кг – Цотне Рогава

 

Автор: Юрій Семенюк