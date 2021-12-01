Сборная Украины может сыграть против Италии товарищеский матч в январе 2022 года

Сборная Италии выступит в плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу. Перед этими матчами главный тренер "скуадра адзурры" хочет провести товарищеский матч. Среди вероятных соперников – сборная Украины.

Подготовка к плей-офф

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини обратился к местной федерации с просьбой организовать сбор команды с 28 до 31 января 2022 года. Он планирует в эти дни провести спарринг с одной из европейских сборных.

По данным журналистов, соперником сборной Италии в этом матче будет одна из трех сборных, которые сыграют в плей-офф отбора на чемпионат мира – Украина, Шотландия или Россия.

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Однако пока Манчини не получил согласие от местной федерации на это. Причин несколько.

Против этого сбора и матча может выступить Серия A. Хотя чемпионат Италии и уйдет на короткий перерыв в эти дни (с 23 января до 6 февраля).

Причина такого перерыва –. Он был фанатом Дженоа и погиб в драке с болельщиками Милана от ножевых ранений 29 января 1995 года. Когда об этом стало известно, матч между Дженоа и Миланом прервали (доиграли они его лишь через две недели). После того между болельщиками обоих клубов были довольно напряженные отношения, а Спаньоло стал культовым лицом для Генуи. Дошло до того, что, когда болельщики в Италии чтят его память.

Еще одна проблема – эта дата не стоит в международном календаре для матчей сборных. В эти дни большинство клубов, в чемпионатах которых есть зимний перерыв, проводят сборы и готовятся ко второй части сезона. Поэтому ни один клуб не захочет прерывать сбор для товарищеского матча сборной. Это касается клубов из чемпионатов Украины или России. В Шотландии на эти дни запланированы матчи национального чемпионата. Зато пауза есть в АПЛ, где выступает немало шотландцев.

Почему Италия хочет провести товарищеский матч

Италия готовится к матчам плей-офф отбора на чемпионат мира, которые состоятся в марте 2022 года. Соперник итальянцев – Северная Македония. Матч запланирован на 24 марта. Поэтому Манчини планирует перед этим сыграть товарищеский матч против команды, которая играет в похожем стиле. Среди них как раз сборные Украины, Шотландии или России. Эти три команды тоже прошли в плей-офф.