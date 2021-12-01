Підготовка до плей-офф

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні звернувся до місцевої федерації з проханням організувати збір команди з 28 до 31 січня 2022 року. Він планує в ці дні провести спаринг з однією з європейських збірних.

За даними журналістів, суперником збірної Італії в цьому матчі буде одна з трьох збірних, які теж зіграють у плей-офф відбору на чемпіонат світу – Україна, Шотландія або Росія.

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Однак поки Манчіні не отримав згоду від місцевої федерації на це. Причин є декілька.

Проти цього збору та матчу може виступити Серія A. Хоча чемпіонат Італії й піде на коротку перерву в ці дні (з 23 січня до 6 лютого).

Варте уваги. Причина такої перерви – річниця загибелі вболівальника Вінченцо Клаудіо Спаньоло. Він був фанатом Дженоа та загинув у бійці з вболівальниками Мілана від ножових поранень 29 січня 1995 року. Коли про це стало відомо, матч між Дженоа та Міланом перервали (дограли вони його лише через два тижні). Після того між вболівальниками обох клубів були доволі напружені стосунки, а Спаньоло став культовою особою для Генуї. Дійшло до того, що Серія A не призначає матчі на останні вихідні в січні, коли вболівальники в Італії вшановують його пам'ять.

Ще одна проблема – ця дата не стоїть в міжнародному календарі для матчів збірних. В ці дні більшість клубів, в чемпіонатах яких є зимова перерва, проводять збори та готуються до другої частини сезону. Відтак жоден клуб не захоче переривати збір для товариського матчу збірної. Це стосується клубів з чемпіонатів України чи Росії. В Шотландії на ці дні заплановані матчі національного чемпіонату. Натомість пауза є в АПЛ, де виступає чимало шотландців.

Чому Італія хоче провести товариський матч

Італія готується до матчів плей-офф відбору на чемпіонат світу, які відбудуться в березні 2022 року. Суперником італійців є Північна Македонія. Матч запланований на 24 березня. Відтак Манчіні планує перед тим зіграти товариський матч проти команди, яка грає в схожому стилі. Серед них якраз збірні України, Шотландії чи Росії. Ці три команди теж пройшли у плей-офф.