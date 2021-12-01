Підготовка до плей-офф
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні звернувся до місцевої федерації з проханням організувати збір команди з 28 до 31 січня 2022 року. Він планує в ці дні провести спаринг з однією з європейських збірних.
За даними журналістів, суперником збірної Італії в цьому матчі буде одна з трьох збірних, які теж зіграють у плей-офф відбору на чемпіонат світу – Україна, Шотландія або Росія.
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Однак поки Манчіні не отримав згоду від місцевої федерації на це. Причин є декілька.
Проти цього збору та матчу може виступити Серія A. Хоча чемпіонат Італії й піде на коротку перерву в ці дні (з 23 січня до 6 лютого).
Ще одна проблема – ця дата не стоїть в міжнародному календарі для матчів збірних. В ці дні більшість клубів, в чемпіонатах яких є зимова перерва, проводять збори та готуються до другої частини сезону. Відтак жоден клуб не захоче переривати збір для товариського матчу збірної. Це стосується клубів з чемпіонатів України чи Росії. В Шотландії на ці дні заплановані матчі національного чемпіонату. Натомість пауза є в АПЛ, де виступає чимало шотландців.
Чому Італія хоче провести товариський матч
Італія готується до матчів плей-офф відбору на чемпіонат світу, які відбудуться в березні 2022 року. Суперником італійців є Північна Македонія. Матч запланований на 24 березня. Відтак Манчіні планує перед тим зіграти товариський матч проти команди, яка грає в схожому стилі. Серед них якраз збірні України, Шотландії чи Росії. Ці три команди теж пройшли у плей-офф.