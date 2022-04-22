Сборная Украины может сыграть в новой патриотической форме перед матчем против Шотландии

1 мая сборная Украины начнет собираться в Словении для начала подготовки к матчу против Шотландии. В ходе тренировочного сбора "сине-желтые" проведут контрольные спарринги.

Новая страна – новая форма

В УАФ рассматривают вариант новой формы, в которой футболисты сборной Украины могут сыграть в майских контрольных спаррингах. Дизайн нового комплекта формы должен символизировать стойкость украинского народа.

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Также на ней должно быть единение нашей нации в борьбе со страной-агрессором, которое еще с 24 февраля приятно поражает весь мир.

Напомним, что на футболке сборной есть лозунг "Слава Украине" и карта страны. Такую форму разрабатывали к Евро-2020, где "сине-желтые" дошли до четвертьфинала турнира.

Подготовка сборной к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии начнется 1 мая. В этот день в расположение сборной в Словении начнет прибывать тренерский штаб. Игроки Шахтера присоединятся на следующий день, а динамовцы приедут 5 мая.

Поединок против Шотландии состоится 1 июня. Если украинцам удастся победить соперника, то за путевку на Мундиаль "сине-желтые" сразятся с Уэльсом.