Как сборная Украины готовится к участию в Играх воинов в Великобритании

Сборная украинских ветеранов прибыла в Великобританию, чтобы подготовиться к Warrior Games. Тренировочный сбор продлится около двух недель.

Сборная Украины прибыла на сборы в Великобританию

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина рассказала о подготовке команды к турниру. Она отметила важность таких стартов для военных, сообщает 24 канал.

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В настоящее время ветеранский спорт закреплен отдельно в законе, и это была наша инициатива. Мы считаем, что ветеранский спорт является одним из средств восстановления и адаптации к мирной жизни. Мы хотим, чтобы это была разветвленная система на национальном уровне. Гордимся тем, что наша команда очень в сложных условиях уехала на Warrior Games,

– сказала Лапутина.

Она также рассказала, что средства, выделяемые на подготовку и поездку команды на турнир, были направлены на поддержку армии. Лапутина подчеркнула, что финансово обеспечили сборную партнеры из Великобритании.

По ее словам, украинская команда путешествовала на самолете, который использует королева Елизавета II. Британские партнеры также обеспечили украинцам бесплатные тренировки в течение трех недель.

Также Лапутина рассказала о парамедикине Юлии Паевской с позывным "Тайра", которая отправилась на тренировочный сбор вместе со своей семьей.

На Игры непокоренных была заявлена ​​"Тайра", которая, к сожалению, была в то время в плену. Вместе со своей семьей она отправилась в Великобританию, она тренируется, готовится. "Тайра" говорила, что для нее это непревзойденная поддержка государства, международных партнеров, ведь она может быть вместе с семьей. Если будет спортивный результат, то это также обеспечит удовлетворение человека от того, что он может делать и восстанавливаться после таких тяжелых испытаний,

– добавила Лапутина.

Warrior Games (Игры Воинов)

– это международная спортивно-реабилитационная мера для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий. Мероприятие организует Министерство обороны США с 2010 года по 12 адаптивным видам спорта: стрельба из лука, гольф, шаровая стрельба, легкая атлетика, велоспорт, плавание, гребли на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, паверлифтинг, волейбол сидя.

Что известно о "Тайре"

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 17 июня сообщил, что Украине удалось освободить из российского плена парамедикиню "Тайру".

Парамедикиня отметила, что за время пребывания в плену она похудела и сейчас ее вес – 50 килограммов. Также Юлия подчеркнула, что ей больно тех, кто до сих пор находится в плену российских оккупантов.

"Тайра" рассказала, что находясь в плену, чувствовала поддержку людей. Кроме того, она заявила, что чувствует себя гораздо лучше.

С 2022 года соревнования пройдут в Орландо (штат Флорида, США) с 16 по 29 августа.