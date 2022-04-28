Непокоренные украинцы

Сборная Украины Invictus Games вернулась на Родину. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил нашу команду с успешным выступлением.

К слову Украина триумфально завершила выступление на Играх Непокоренных: в активе сборной – 16 медалей

Приехали домой не с пустыми руками, а с победами и медалями. Но главное – еще раз показали миру несокрушимый дух украинских воинов и нашего народа. Которые, несмотря ни на что, борются за Украину на всех фронтах,

– говорится в сообщении.

Наши ветераны завоевали для своей страны 16 медалей.



Участники Invictus Games вернулись в Украину / Фото из соцсетей Андрея Садового

Украинские медалисты на Играх Непокоренных-2020:

"Золото" – Родион Ситдиков (толкание ядра), Виктор Легкодух (толкание ядра), Сергей Прядко (толкание ядра), Андрей Бадарак (плавание, 50 метров на спине), Игорь Галушка (гребли, 4 минуты);

– Родион Ситдиков (толкание ядра), Виктор Легкодух (толкание ядра), Сергей Прядко (толкание ядра), Андрей Бадарак (плавание, 50 метров на спине), Игорь Галушка (гребли, 4 минуты); "Серебро" – Артем Лукашук (прыжки в длину), Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования), Рустам Росул (толкание ядра), Игорь Галушка (гребли, 1 минута), Виктор Легкодух (гребли, 4 минуты);

– Артем Лукашук (прыжки в длину), Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования), Рустам Росул (толкание ядра), Игорь Галушка (гребли, 1 минута), Виктор Легкодух (гребли, 4 минуты); "Бронза" – Иван Герецун (прыжки в длину), Алексей Бобчинец (бег на 1500 метров), Анна-София Пузанова (стрельба из лука), Иван Лепеха (плавание, 50 метров свободным стилем), Андрей Бадарак (плавание, 50 метров брассом), Игорь Бескорованный (гребли, 1 минута).

Большинство членов команды – нынешние военнослужащие, защищающие Украину в рядах Вооруженных Сил, Национальной гвардии, территориальной обороны и других структур сектора безопасности и обороны.

К слову. 19 украинских спортсменов-защитников соревновались с 500 ветеранами и военнослужащими из 18 стран-членов НАТО и партнеров Альянса.