Сборная Украины – чемпион Европы по шахматам
Источник:24 канал
Мужская сборная Украины по шахматам стала победителем командного чемпионата Европы-2021. Турнир принимал словенский город Чатеж.
В 9 туре Украина обыграла Армению со счетом 3:1. Эта победа позволила украинцам обойти французских и польских шахматистов.
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Украина – Армения (9 тур ЧЕ) 3:1
- Антон Коробов (Украина) – Габриэль Саркисян (Армения) – 1:0
- Андрей Волокитин (Украина) – Хаик Мартиросян (Армения) – 1:0
- Кирилл Шевченко (Украина) – Роберт Ованисян (Армения) – 1/2:1/2
- Владимир Онищук (Украина) – Самвел Тер-Сахаян (Армения) – 1/2:1/2
Победителя ЧЕ определил дополнительный показатель
В итоге Украина набрала 14 баллов. Столько же пунктов – также в активе французов. Правда, благодаря дополнительному показателю торжествовали именно "сине-желтые" – 212,5 против 207,5.
Третьей завершила турнир Польша. Бронзовые призеры одержали 13 пунктов. Столько же имеет и Испания. Однако здесь тоже все решил дополнительный показатель – 192,5 против 190.
Пятым финишировал Азербайджан. А россияне стали шестыми.
Как разместились команды после всех 9 туров на ЧЕ-2021 по шахматам / Cкриншот издания ДС
Решающей стала победа именно над Россией
В 7 туре украинцы встречались с представителями страны-агрессора. Они являлись рейтинг-фаворитом турнира.
В результате украинцы победили со счетом 2,5:1,5. А дальше была ничья с Азербайджаном – 2:2.
Состав мужской сборной Украины
- Антон Коробов,
- Андрей Волокитин,
- Юрий Кузубов,
- Кирилл Шевченко,
- Владимир Онищук.
Тренер – Александр Сулипа.Обратите внимание! Завершился также Чемпионат Европы среди женщин. Украинки закончили турнир на четвертом месте. По дополнительным показателям они пропустили вперед Азербайджан. "Серебро" завоевали грузинки. А победу праздновала Россия.