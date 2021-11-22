У 9 турі Україна обіграла Вірменію із рахунком 3:1. Ця перемога дозволила українцям обійти французьких і польських шахістів.
До теми 19-річний український гросмейстер Шевченко виграв престижний турнір з бліцу
Україна – Вірменія (9 тур ЧЄ) 3:1
- Антон Коробов (Україна) – Габріель Саркісян (Вірменія) – 1:0
- Андрій Волокітін (Україна) – Хаік Мартіросян (Вірменія) – 1:0
- Кирило Шевченко (Україна) – Роберт Ованісян (Вірменія) – 1/2:1/2
- Володимир Оніщук (Україна) – Самвел Тер-Сахаян (Вірменія) – 1/2:1/2
Переможця ЧЄ визначив додатковий показник
У підсумку Україна набрала 14 балів. Стільки ж пунктів – також у доробку французів. Щоправда, завдяки додатковому показнику тріумфували саме "синьо-жовті" – 212,5 проти 207,5.
Третьою завершила турнір Польща. Бронзові призери здобули 13 пунктів. Стільки ж має й Іспанія. Однак тут також усе вирішив додатковий показник – 192,5 проти 190.
П’ятим фінішував Азербайджан. А росіяни стали шостими.
Як розмістилися команди після усіх 9 турів на ЧЄ-2021 із шахів / Cкриншот видання ДС
Вирішальною стала перемога саме над Росією
У 7 турі українці зустрічалися з представниками країни-агресорки. Вони були рейтинг-фаворитом турніру.
У підсумку українці перемогли із рахунком 2,5:1,5. А далі була нічия з Азербайджаном – 2:2.
Склад чоловічої збірної України
- Антон Коробов,
- Андрій Волокітін,
- Юрій Кузубов,
- Кирило Шевченко,
- Володимир Онищук.
Тренер – Олександр Сулипа.