У 9 турі Україна обіграла Вірменію із рахунком 3:1. Ця перемога дозволила українцям обійти французьких і польських шахістів.

До теми 19-річний український гросмейстер Шевченко виграв престижний турнір з бліцу

Україна – Вірменія (9 тур ЧЄ) 3:1

Антон Коробов (Україна) – Габріель Саркісян (Вірменія) – 1:0

Андрій Волокітін (Україна) – Хаік Мартіросян (Вірменія) – 1:0

Кирило Шевченко (Україна) – Роберт Ованісян (Вірменія) – 1/2:1/2

Володимир Оніщук (Україна) – Самвел Тер-Сахаян (Вірменія) – 1/2:1/2

Переможця ЧЄ визначив додатковий показник

У підсумку Україна набрала 14 балів. Стільки ж пунктів – також у доробку французів. Щоправда, завдяки додатковому показнику тріумфували саме "синьо-жовті" – 212,5 проти 207,5.

Третьою завершила турнір Польща. Бронзові призери здобули 13 пунктів. Стільки ж має й Іспанія. Однак тут також усе вирішив додатковий показник – 192,5 проти 190.

П’ятим фінішував Азербайджан. А росіяни стали шостими.



Як розмістилися команди після усіх 9 турів на ЧЄ-2021 із шахів / Cкриншот видання ДС

Вирішальною стала перемога саме над Росією

У 7 турі українці зустрічалися з представниками країни-агресорки. Вони були рейтинг-фаворитом турніру.

У підсумку українці перемогли із рахунком 2,5:1,5. А далі була нічия з Азербайджаном – 2:2.

Склад чоловічої збірної України

Антон Коробов,

Андрій Волокітін,

Юрій Кузубов,

Кирило Шевченко,

Володимир Онищук.

Тренер – Олександр Сулипа.

Зверніть увагу! Завершився також Чемпіонат Європи серед жінок. Українки закінчили турнір на четвертому місці. За додатковими показниками вони пропустили вперед Азербайджан. "Срібло" завоювали грузинки. А перемогу святкувала Росія.