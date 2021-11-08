Украинец на полбалла опередил соперников

В шахматном марафоне, который состоял из 18-и туров, приняли участие 120 шахматистов и шахматисток. Среди участников турнира около ста гроссмейстеров.

Стоящее 12-летний украинский шахматист стал призером международного турнира на Кипре

Шевченко набрал 14 очков из 18-и возможных. Украинец единолично занял первое место. Он опередил Фабиано Каруана (США) и Арджуна Эригаши (Индия).

Ближайшие преследователи украинца набрали по 13,5 очков.

Кроме Кирилла Шевченко, Украину представили еще девять шахматистов и шахматисток, однако никому не удалось пробиться в топ-10.

Результаты украинцев

20. Антон Коробов – 11;

22. Владимир Онищук – 10,5;

28. Мартин Кравцов – 10,5;

49. Юрий Криворучко – 9,5;

57. Юрий Кузубов – 9,5;

79. Андрей Волокитин – 8;

85. Руслан Пономарев – 7,5;

99. Мария Музычук – 7;

111. Наталья Букса – 5,5.