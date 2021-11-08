Украинец на полбалла опередил соперников
В шахматном марафоне, который состоял из 18-и туров, приняли участие 120 шахматистов и шахматисток. Среди участников турнира около ста гроссмейстеров.
Стоящее 12-летний украинский шахматист стал призером международного турнира на Кипре
Шевченко набрал 14 очков из 18-и возможных. Украинец единолично занял первое место. Он опередил Фабиано Каруана (США) и Арджуна Эригаши (Индия).
Ближайшие преследователи украинца набрали по 13,5 очков.
Кроме Кирилла Шевченко, Украину представили еще девять шахматистов и шахматисток, однако никому не удалось пробиться в топ-10.
Результаты украинцев
20. Антон Коробов – 11;
22. Владимир Онищук – 10,5;
28. Мартин Кравцов – 10,5;
49. Юрий Криворучко – 9,5;
57. Юрий Кузубов – 9,5;
79. Андрей Волокитин – 8;
85. Руслан Пономарев – 7,5;
99. Мария Музычук – 7;
111. Наталья Букса – 5,5.