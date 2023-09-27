Агрессору не предоставили нейтральный статус: сборная Украины бойкотирует чемпионат мира-2024

В Объединенных Арабских Эмиратах в феврале 2024 года состоится чемпионат мира по пляжному футболу. На него квалифицировалась и сборная Украины, но украинские болельщики не увидят на Мундиале свою любимую команду.

Украина стала одной из четырех европейских сборных, вышедших в финальную часть ЧМ по пляжному футболу. Остальные европейские сборные на турнире в Дубае: Португалия, Италия и Беларусь,

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Организаторы не согласились даже на "нейтральность"

Именно из-за присутствия там последних "сине-желтым" придется пропустить турнир. Украина была готова выступить даже при нейтральном статусе белорусов, но этого не произошло. О позорной позиции организаторов турнира сообщила пресс-служба АПФУ:

АПФУ и УАФ обращались к FIFA и BSWW с просьбой отстранить команду Беларуси от выступлений, так как эта команда представляет страну-участника террористического режима России и является соучастником вооруженной агрессии против Украины. Но футбольные чиновники отказались делать это, как и отказались от предложения, чтобы белорусы сыграли без своих национальных символов.

Таким образом, украинская сборная будет выполнять Приказ #4435 Министерства молодежи и спорта, запрещающий участвовать в международных соревнованиях вместе с Россией или Беларусью.