Был бы полный стадион, – Ротань рассказал, почему матч Украины против Брентфорда был закрыт

Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов в преддверии первого матча сборной Украины в отборе на Евро-2024. Исполняющий обязанности главного тренера затронул тему контрольного спарринга против Брентфорда.

23 марта "сине-желтые" провели товарищеский матч против восьмой команды Английской Премьер-лиги. Правда, Брентфорд сыграл против Украины резервный состав.

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Ротань: Это была проблема с организацией

Поединок был закрытым. Наблюдать за матчем могли только официальные лица обеих сторон. У болельщиков и СМИ доступа к встрече в Лондоне не было.

Журналистка издания "Трибуна" затронула эту тему на предматчевой пресс-конференции. Она попросила Руслана Ротаня объяснить такое решение сделать матч закрытым для других.

Понимаете, если бы все, кто хотел попасть на матч, пришел, то был бы полный стадион,

– ответил наставник сборной Украины.

Однако женщина добавила, что она - украинская журналистка и уже в то время прибыла в Лондон, поэтому почему она не смогла попасть на товарищеский поединок родной сборной.

Ротань "сбросил всех собак" на организацию матча.

Это была проблема с организацией не только для нашей ассоциации, но и для самого Брентфорда,

– объяснил Руслан Петрович.

Также тренер "сине-желтых" рассказал, что ему дал этот поединок против клуба АПЛ.

"Во-первых, эта игра была для нас важна в плане того, что мы давно не собирались. Мало тренировок проводим вместе. Такие матчи дают нам лучше ощутить связи, наиграть их. Также наладить взаимодействие между нами", – ответил Ротань.

Напомним, что поединок окончился победой Украины со счетом 2:0. Голы забивали Александр Сваток и Георгий Судаков.

Отметим, что участие в товарищеском матче не принимал Александр Зинченко, который тоже присутствовал на предматчевой пресс-конференции сборной Украины. Тренерский штаб дал дополнительный выходной левому защитнику Арсенала. Также участие в этом спарринге не принимали Андрей Ярмоленко (восстанавливается от травмы), Сергей Сидорчук (простуда) и Анатолий Трубин (отдых).