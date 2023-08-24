Новая проблема для Реброва: Ярмоленко не поможет сборной в ближайших матчах, – СМИ

Капитан национальной команды Украины Андрей Ярмоленко из-за травмы не сыграл в матче с Бешикташем. Из-за повреждений опытный вингер рискует пропустить поединки отбора Евро-2024.

Киевское Динамо в невероятной перестрелке уступило турецкому Бешикташу (2:3). "Бело-синие" противостояли турецкой команде без своего лидера Андрея Ярмоленко, который накануне травмировался.

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Головная боль Реброва

33-летний вингер ощутил мышечный дискомфорт еще во время матча с Черноморцем. А затем усложнил повреждение на тренировке.

По информации источника, лечение и восстановление будет продолжаться две недели. Это ставит под сомнение участие Ярмоленко в ответном матче против Бешикташа, а также в двух ближайших поединках сборной Украины: против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).

Напомним, что тренерский штаб Сергея Реброва уже определился со списком футболистов на ближайшие матчи квалификации Евро-2024. В перечне не нашлось места новоиспеченному игроку Дженоа Руслану Малиновскому. Главный тренер "сине-желтых" уже отреагировал на травму Ярмоленко и довызвал в лагерь сборной динамовца Александра Караваева.