Сборная США по баскетболу сенсационно проиграла на Олимпиаде впервые за 17 лет

Сборная США по баскетболу стартовала с поражения на Олимпийских играх в Токио-2020. В стартовом туре они проиграли сборной Франции.

Сборная США по баскетболу в своей истории 15 раз становилась чемпионом Олимпиады. В том числе и в трех последних Играх – в 2008, 2012 и 2016 годах. Но старт на Олимпиады-2020 для "дрим тим" оказался крайне неудачным – они уступили сборной Франции.

Стоящее Олимпиада-2020: общий медальный зачет

Хотя на не большой перерыв американцы ушли, имея преимущество в 8 очков. Однако команда полностью провалила третью четверть, набрав лишь 11 очков. Зато французы набрали 25 очков и вышли вперед.

В четвертой четверти сборная США сравняла счет и даже вышла вперед. Но Франция лучше провела концовку и вырвала победу.

Франция – США 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20)

Это поражение стало первым для сборной США за 17 лет на Олимпиаде. Последний раз команда проигрывала еще в 2004 году на Олимпиаде в Афинах. Всего тогда американцы проиграли три матча на турнире, в том числе и полуфинал. Поэтому и сыграли в матче за третье место, где победили Аргентину.

Этим поражением команда прервала серию из 25 побед подряд. Американцы выиграли все матчи на Олимпиадах в 2008, 2012 и 2016 годах.