В субботу, 29 июня, состоялись первые матчи плей-офф на Евро-2024. В одном из них Швейцария одолела Италию со счетом 2:0.

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Что покорилось сборной Швейцарии

Игроки команды провели самую длинную голевую комбинацию в истории чемпионатов Европы перед забитым мячом в ворота Италии на Евро-2024.

Перед тем как Фройлер забил гол, швейцарцы выполнили 31 передачу. Такой длинной комбинации не было в истории чемпионатов Европы с 1980 года, с тех пор, как начали вести такую статистику.

Также сборная Швейцарии отличилась высокой точностью передач. Их точность составляла 92%, а точнее 470 из 512 пасов. Это лучший показатель на крупных турнирах с 1966 года.



Схема точности передач швейцарцев / Фото Opta

Отметим. В четвертьфинале Швейцария сыграет с победителем пары Англия – Словакия.

Напомним, что матч Англия – Словакия состоится 30 июня в 19:00 по киевскому времени.