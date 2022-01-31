Сборная Швеции в пятый раз в истории стала чемпионом Европы по гандболу

Сборная Швеции стала чемпионом Европы-2022 по гандболу. В финале шведы на последних секундах вырвали победу у сборной Испании.

Швеция – Испания 27:26 (12:13)

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Игра была равной до последних мгновений игры, когда Хоан Канельяс стал на пути Николаса Экберга, нарушив при этом правила, за что шведы получили 7-метровый. Пострадавший безошибочно исполнил пенальти, не оставив шансов Гонсало Пересу де Варгасу, принеся команде долгожданную победу на чемпионате Европы, которую Швеция не видела с 2002 года.

Швеция снова стала чемпионом спустя 20 лет после последнего титула. Испании приходится довольствоваться только "серебром", но пятая добытая медаль в пяти турнирах – незаурядное достижение.

Вратарь сборной Швеции Андреас Палика стал лучшим игроком матча, сделав 11 сейвов и забив один гол.

Видео решающего броска