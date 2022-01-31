Швеція – Іспанія 27:26 (12:13)

До слова Збірна України з гандболу отримала суперників у відборі на чемпіонат світу

Гра була рівною до останніх миттєвостей гри, коли Хоан Канельяс став на шляху Ніколаса Екберга, порушивши при цьому правила, за що шведи отримали 7-метровий. Постраждалий безпомилково виконав пенальті, не залишивши шансів Гонсало Пересу де Варгасу, принісши команді довгоочікувану перемогу на чемпіонаті Європи, яку Швеція не бачила з 2002 року.

Швеція знову стала чемпіоном через 20 років після останнього титулу. Іспанії доводиться задовольнятися лише "сріблом", але п'ята здобута медаль у п'яти турнірах – неабияке досягнення.

Воротар збірної Швеції Андреас Паліка став найкращим гравцем матчу, зробивши 11 сейвів та забивши один гол.

Відео вирішального кидку