Российский футбол продолжает находиться вне цивилизованного мира. Все серьезные сборные отказываются играть со страной-террористкой.

В июне сборная России по футболу планировала сыграть хотя бы один товарищеский матч, пишет 24 канал со ссылкой на российские СМИ. Однако ни одна национальная команда не захотела играть со страной, совершающей геноцид в Украине.

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Бессмысленные объяснения РФС

Россияне не хотят признавать первопричину своей изоляции, а придумывают бестолковые оправдания. Мол, возможные соперники не могут сыграть с Россией из-за занятости в турнирах. Поэтому следующий тренировочный сбор состоится осенью.

"Следующий УТС (учебно-тренировочный сбор – прим. 24 Канал) сборной России пройдет осенью. Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами РПЛ. В настоящее время ведутся переговоры с рядом национальных федераций, и достигнуты предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей окно ФИФА. График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону", – говорится в заявлении РФС.

Будем надеяться, что осенью сборная России не дождется соперников, а лучше, что бы страна 404 к тому времени вообще прекратила свое существование.

Напомним, что сборные России всех возрастов отстранены от официальных соревнований, которые проводят ФИФА и УЕФА. 15 июня должен был состояться контрольный матч с командой Камеруна, но правительство африканской страны запретило проводить игру с представителями страны-террористки.