Радость на болотах: российская сборная сыграла матч с "орлом и триколором"

Женская сборная России по футболу U-16 по приглашению отправилась на турнир в Бангладеш. И там впервые за год российская команда смогла сыграть в форме "со своим флагом и гимном". При этом это произошло по приглашению УЕФА.

Российские сборные и футбольные клубы отстранили от международных соревнований 28 февраля 2022 года из-за войны, которую Россия начала против Украины. Следовательно, взрослая команда не смогла сыграть матчи плей-офф квалификации на чемпионат мира 2022 и не попала в отбор на Евро-2024. А российские клубы исключили из еврокубков.

Читайте также Россияне "плюнули в лицо" МОК в боксе: Украина рискует остаться без медалей Олимпиады

Поэтому в России даже думали о том, чтобы покинуть УЕФА и перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию. Но передумали. Хотя и обрели свою "поддержку" в Азии. И не без помощи УЕФА

Российскую женскую сборную U-16 пригласили к участию в турнире, организуемом Федерацией футбола Южной Азии (SAFF) и УЕФА. Хотя это и не официальный турнир, а товарищеский, участие российской сборной вызывает не только удивление, но и разочарование. Ведь будет выступать там российская сборная именно по приглашению УЕФА. Кроме того, команда сыграла матч под названием "Россия" и с российским флагом в соответственной форме, а перед первой игрой раздался и российский гимн.

Российская женская сборная U-17 сыграла матч против Бангладеша со своим флагом и гимном.

22 марта россиянки сыграли первый матч против хозяек турнира – сверстниц из Бангладеша. На трибунах стадиона в городе Дакка находились и российские болельщики, которые в руках держали российский триколор.

В УЕФА прежде спросили о том, как так случилось, что к турниру допустили сборную России, да еще и под их флагом и с гимном. В ответ там заявили лишь, что это "товарищеский юниорский турнир, который не проводится под эгидой УЕФА, поэтому дисквалификация российских команд на него не распространяется".