Улетели в Катар в безопасности: самолет сборной Польши сопровождали истребители F-16 – фото

Чемпионат мира 2022 года в Катаре стартует в воскресенье 20 ноября. Делегация сборной Польши отправилась на Мундиаль в сопровождении современных истребителей.

С 20 ноября по 18 декабря 32 национальные футбольные сборные будут соревноваться за Кубок мира. Свой первый поединок команда Польши сыграет уже 22 ноября. Так что Кадре нужно спешить на Мундиаль.

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Действующий министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал в Twitter фото, на котором истребители F-16 сопровождают полет Кадры до границ.

Самолет сборной Польши сопровождают истребители F-16 / фото твиттер Мариуша Блащака

Наши игроки уезжают на Чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы польские F-16. Удачи!,

– написал Мариуш Блащак.

F-16 – самый массовый истребитель четвертого поколения. Именно в таких самолетах сейчас нуждается Украина для защиты своего воздушного пространства от российских оккупантов. Сейчас решается вопрос подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Напомним, что сборная Польши сыграет на чемпионате мира в группе С с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной. Первый матч команда Роберта Левандовского проведет 22 ноября против Мексики.