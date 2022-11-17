Внимание спортивных журналистов приковано к Мундиалю в Катаре. Однако организаторы турнира не отличаются доброжелательностью к гостям ЧМ-2022.

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Катару не перестает шокировать

Недопустимый скандал разразился во время прямого эфира телеканала TV2, который представляет Данию, которая тоже примет участие в Мундиале.

Очередной репортаж журналиста Расмуса Танхольда был досрочно окончен. Во время эфира мимо объектива проехала охрана, которая вмешалась в работу датских журналистов, хотя у них были все необходимые аккредитации для работы вне футбольного поля. Танхольд попытался донести эту информацию до стражи порядка, которые даже не хотели слушать аргументы от представителя СМИ.

В то же время, другие мужчины закрывали камеру руками и угрожали журналистам разбить их камеру, если те продолжат репортаж. Скандальный инцидент мгновенно разлетелся соцсетями.

Видео момента нападения на журналистов из Дании

Позже сам пострадавший Танхольд рассказал, что извинился за такое поведение охранников.

Скандалы вокруг ЧМ-2022 только набирают обороты и становятся все громче. Не зря футбольное сообщество возмущено тем, что столь большой турнир состоится именно в Катаре. Футбольные фанаты уже прозвали предстоящее ЧМ "турниром на крови".

Обратите внимание! Чемпионат мира-2022 по футболу продлится с 20 ноября по 18 декабря.