З 20 листопада до 18 грудня 32 національні футбольні збірні змагатимуться за Кубок світу. Свій перший поєдинок національна команда Польщі зіграє вже 22 листопада. Тож Кадрі потрібно поспішати на Мундіаль.

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Діючий міністр оборони Польщі Маріуш Блащак опублікував в Twitter фото, на якому винищувачі F-16 супроводжують політ Кадри до кордонів.

Літак збірної Польщі супроводжуть винищувачі F-16 / фото твіттер Маріуша Блащака

Наші гравці їдуть на Чемпіонат світу в Катар. Їх супроводжують до кордону польські F-16. Удачі!,

– написав Маріуш Блащак.

Детальніше. F-16 – є наймасовішим винищувачем четвертого покоління. Саме таких літаків зараз потребує Україна для захисту свого повітряного простору від російських окупантів. Зараз вирішується питання підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, збірна Польщі зіграє на чемпіонаті світу в групі С з Мексикою, Саудівською Аравією та Аргентиною. Перший матч команда Роберта Левандовського проведе 22 листопада проти Мексики.