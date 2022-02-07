Сборная ОКР едва не сорвала матч Олимпиады-2022 против Канады: хоккеистки играли в масках

Женские сборные Канады и Олимпийского комитета России сошлись 7 февраля в матче на Олимпиаде-2022. Поединок мог не состояться из-за скандала вокруг ОКР.

Канада отказалась выходить на лед

Олимпийские игры-2022 запомнились еще одним скандалом, на этот раз вокруг хоккейного матча женских сборных. Хоккеистки Канады отказались выходить на лед, чтобы сыграть против соперника ОКР, пишет 24 канал.

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Все потому, что перед игрой оппонентки канадской сборной не предоставили результатов обязательного тестирования на коронавирус. Из-за чего ОКР могли не допустить поединка. Все-таки встреча состоялась после одного из выдвинутых условий Канады.

Сборная согласилась провести матч только при условии, что хоккеистки обеих команд во время поединка будут играть в медицинских масках. На это предложение представители ОКР ответили согласием.

. Напомним, что из-за дисквалификации Россия не может выступать на Олимпийских играх. Российские спортсмены соперничают под нейтральным флагом ОКР (Олимпийский комитет России).

Из-за такой резонансной истории поединок начался с часовой задержкой. Лидеры группы "А" не хотели рисковать здоровьем, ведь накануне поединка в расположении ОКР была зафиксирована вспышка COVID-19.

В последний момент изменили регламент

По информации российского Матча ТВ, Международная федерация хоккея в последний момент изменила регламент сдачи тестов на коронавирус на Олимпийских играх.

По новым правилам, если матч запланирован на первую часть дня, то спортсменам предстоит пройти обязательное тестирование на COVID-19 в 5:00 утра. Хоккеистки ОКР сдали тесты после завтрака в 8:00, после чего отправились на матч против Канады.

Добравшись до нужного места назначения сборная ОКР услышала неожиданное заявление, в котором говорилось, что команду из-за позднего тестирования не допустят к поединку. Российские хоккеистки ждали окончательного решения на скамье запасных.

Лишь после разговоров с МОК (Международный олимпийский комитет) было принято итоговое решение, после чего хоккеистки сборной ОКС смогли начать подготовку к матчу и выйти на лед.

В России "подгорает"

В России мгновенно отреагировали на такие условия канадской стороны, чтобы провести матч в масках. Депутат Госдумы страны Виталий Милонов заявил, что такой жест соперника диктаторским.

По его мнению, сборная Канады просто испугалась выходить на лед.

Конечно, играть в масках – это жест. Это не просто событие, а некий символ отношения к нашей стране. Символ диктаторства. Или мы будем такие же, как канадцы. Или они считают нас чужими. Самое главное, что в этой дикой истории проигравшая сторона – это канадцы, потому что испугались выходить,

– добавил Милонов.

После трех туров группового раунда Олимпиады-2022 женская сборная Канады занимает первое место в группе "А".

ОКР с 3 пунктами занимает 3-ю строчку.

Слова Милованова не были доказаны игрой его родной сборной в матче. Канада поиздевалась над ОКР, набросав сопернику шесть шайб. ОКР ответила лишь одним жалким результативным броском – 1:6.