В матче третьего тура отбора на Кубок африканских наций между Нигерией и Сьерра-Леоне произошел фантастический камбэк.

Нигерия – Сьерра-Леоне 4:4

Голы: Ивоби, 4, 27, Осимхен, 21, Чуквезе, 29 – Куи, 41, Камара, 72, 86, Бундю, 80

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Уже на 29-й минуте Нигерия вела 4:0, однако удержать преимущество не смогла.

Еще до перерыва сборная Сьерра-Леоне сыграла один мяч, но после него гостям долгое время не удавалось создать остроту возле ворот соперников. Только на 72-й минуте они сократили отставание в счете до двух голов, а через четверть часа результат на табло был равный – 4:4.

Нигерия – Сьерра-Леоне видеообзор

К слову. После трех туров Нигерия лидирует в группе с 7 очками, а Сьерра-Леоне идет на третьем месте с двумя пунктами.