У матчі третього туру відбору на Кубок африканських націй між Нігерією і Сьєрра-Леоне стався фантастичний камбек.

Нігерія – Сьєрра-Леоне 4:4

Голи: Івобі, 4, 27, Осімхен, 21, Чуквезе, 29 – Куї, 41, Камара, 72, 86, Бундю, 80

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Вже на 29-й хвилині Нігерія вела 4:0, проте утримати перевагу не змогла.

Ще до перерви збірна Сьєрра-Леоне відіграла один м'яч, але після нього гостям довгий час не вдавалося створити гостроту біля воріт суперників. Тільки на 72-й хвилині вони скоротили відставання в рахунку до двох голів, а через чверть години результат на табло був рівний – 4:4.

Нігерія – Сьєрра-Леоне відеоогляд

До слова. Після трьох турів Нігерія лідирує в групі з 7 очками, а Сьєрра-Леоне йде на третьому місці з двома пунктами.