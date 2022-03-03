Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась играть против России на Паралимпийских играх

После вторжения России в Украину ее жестко осудили все европейские страны. В частности, сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась играть матч против россиян на Паралимпиаде.

Россия всегда гордилась своими спортсменами. Однако сейчас из-за войны с Украиной с командами страны-агрессора никто не хочет играть.

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Сборная Латвии по керлингу на колясках не хочет играть с Россией на Паралимпиаде

Сборная Латвии по керлингу должна была играть с командой страны-агрессора 9 марта. Однако латвийцы решили от этого отказаться. Так они показали свою позицию относительно вторжения России в Украину.

По словам главного тренера латвийской команды Арниса Вейдеманиса, они были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не допустит российских и белорусских спортсменов к участию в этих Паралимпийских играх.

Сегодняшнее решение было просто неожиданным. То есть, мягко говоря. Мы созвали внутреннее заседание и в результате голосования решили не участвовать в игре с Россией,

– добавил Вейдеманис.

Заметьте, Международный паралимпийский комитет разрешил представителям России и Беларуси участвовать в Паралимпиаде как нейтральным спортсменам.

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