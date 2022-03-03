Росія завжди пишалася своїми спортсменами. Однак зараз через війну з Україною з командами країни-агресорки ніхто не хоче грати.

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Збірна Латвії з керлінгу на візках не хоче грати з Росією на Паралімпіаді

Збірна Латвії з керлінгу повинна була грати з командою країни-агресорки 9 березня. Однак латвійці вирішили від цього відмовитися. Так вони показали свою позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

За словами головного тренера латвійської команди Арніса Вейдеманіса, вони були абсолютно впевнені, що Міжнародний Паралімпійський комітет не допустить російських та білоруських спортсменів до участі в цих Паралімпійських іграх.

Сьогоднішнє рішення було просто несподіваним. Тобто, м'яко кажучи. Ми скликали внутрішнє засідання і в результаті голосування вирішили не брати участь у грі з Росією,

– додав Вейдеманіс.

Зауважте, Міжнародний паралімпійський комітет дозволив представникам Росії та Білорусі брати участь у Паралімпіаді як нейтральним спортсменам.

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