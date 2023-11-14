Геополитический союзник России снялся с отбора к ЧМ-2026 по футболу из-за диктаторских прихотей

Мундиаль-2026 лишился одного претендента на участие в турнире. Сборная Эритреи не сразится за право сыграть на главном футбольном турнире из-за позиции власти.

Страна из восточной Африки, которая является союзником России и голосует в Совете ООН по правам человека за антигуманные вещи, в частности, не осуждает депортацию украинских детей, снялась с квалификационного турнира к чемпионату мира-2026. Об этом объявили ФИФА и Конфедерация африканского футбола.

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Диктатура рушит спорт еще в одной стране

Пока официального объяснения причин нет, но уже известно, что ближайший матч со сборной Марокко не состоится. Сообщается, что такое решение было принято руководством страны из-за опасений, что футболисты сборной могут сбежать из Эритреи.

Такие боязни не безосновательны. Начиная с 2009 года около 60 игроков национальной команды воспользовались выездом на футбольные матчи и не вернулись в родную страну. Они попросили политическое убежище в других государствах, чтобы уйти от местного диктаторского режима.

Отмечается, что спортсмены готовились к отбору на ЧМ-2026 в течение трех месяцев, но в октябре власти сообщили, что международных матчей не будет. Национальная федерация футбола Эритреи пыталась убедить министерство спорта, но ей не удалось этого сделать.

. Сборная Эритреи не провела ни одного международного матча с 2020 года. Именно тогда она в последний раз сыграла товарищеский поединок против Судана. Последний же официальный матч был в сентябре 2019 года. Из-за того, что в течение 48 месяцев сборная Эритреи не провела ни одного официального поединка, команда была исключена из рейтинга ФИФА.

Похоже, мы знаем с кем Россия проведет свой следующий матч.