После поражения Украине: вратарь Давид де Хеа не попал в заявку Испании на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Испании составил предварительный список игроков, которые отправятся на чемпионат мира в Катар. В этом списке 55 футболистов – по 5 игроков на каждую позицию. Но его решили пока не обнародовать.

Каждая сборная может внести в заявку на чемпионат мира по 26 игроков. Окончательный список они должны предоставить до 14 ноября. Хотя еще за день до первого матча на турнире могут внести изменения в случае травмы игрока.

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике составил список из 55 игроков, которые могут сыграть за "фурию роха" на чемпионате мира. Из них он и намерен выбрать 26 футболистов.

Луис Энрике решил выбрать на каждую позицию на поле пять футболистов. При этом что в перечень попали и травмированные игроки, и неизвестно, успеют ли восстановиться к Мундиалю. Среди них Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад) и Жерар Морено (Вильярреал).

В списке есть и пять вратарей, но на турнир поедут только три из них. Испанские СМИ указывают, что это будут Унаи Симон (Атлетик), Роберт Санчес (Брайтон) и Давид Райя (Брентфорд). Статус резервных получили Кепа Аррисабалага (Челси) и Давид Сория (Хетафе). Но последние два имеют шансы только в случае травмы или болезни первых троих.

Следует отметить, что вне заявки оказался голкипер из Манчестер Юнайтед Давид де Хэа. Он потерял место в стартовом составе команды, когда сборная Испании проиграла Украине в Киеве 13 октября 2020 года матч Лиги наций. После этого он хоть и вызывался в сборную Испании, но на поле в стартовом составе больше не выходил. А в 2022 году уже не вызывался и в главную команду.

Пока окончательный список не обнародован. Оказалось, что Луис Энрике хочет лично поговорить с каждым игроком из этого списка. Кроме того, в сборной Испании ожидают, какая ситуация будет с травмированными игроками – успеют ли они восстановиться к Мундиалю.