Кожна збірна може внести до заявки на чемпіонат світу по 26 гравців. Остаточний список вони повинні подати до 14 листопада. Хоча ще за день по першого матчу на турнірі можуть внести зміни у випадку травми гравця.

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Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке склав список з 55 гравців, які можуть зіграти за "фурію роха" на чемпіонаті світу. З них він і планує обрати 26 футболістів.

Луїс Енріке вирішив обрати на кожну позицію на полі по п'ять футболістів. При цьому що в перелік потрапили й гравці, які травмовані, і невідомо, чи встигнуть відновитися до Мундіалю. Серед таких Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад) та Жерар Морено (Вільярреал).

У списку є і п'ять воротарів, але на турнір поїдуть лише троє з них. Іспанські ЗМІ вказують, що це будуть Унаї Сімон (Атлетік), Роберт Санчес (Брайтон) та Давід Райя (Брентфорд). Статус резервних отримали Кепа Аррісабалага (Челсі) та Давид Сорія (Хетафе). Але останні два мають варіанти лише у випадку травми чи хвороби перших трьох.

Варто відзначити, що поза заявкою опинився голкіпер з Манчестер Юнайтед Давід де Хей. Він втрати місце в стартовому складі команди, коли збірна Іспанії програла Україні в Києві 13 жовтня 2020 року матч Ліги націй. Після того він хоч і викликався до збірної Іспанії, але на поле в стартовому складі більше не виходив. А у 2022 році вже не викликався і до головної команди.

Поки ж остаточний список не оприлюднений. Виявилося, що Луїс Енріке хоче особисто поговорити з кожним гравцем з цього списку. Окрім того, в збірній Іспанії очікують, яка ситуація буде з травмованими гравцями – чи встигнуть вони відновитися до Мундіалю.