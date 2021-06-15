Сборная Испании побила рекорд чемпионата Европы после сенсационной мировой со Швецией

Сборная Испании 14 июня матчем против Швеции стартовала на Евро-2020. Испанцы расписали неожиданную ничью и установили новый рекорд турнира.

Рекорд Евро

Сборная Испании была явным фаворитом в противостоянии со шведами. Нулевая ничья в этой встрече стала настоящей неожиданностью начала чемпионата Европы-2020.

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Команда Луиса Энрике на протяжении всего матча давила на ворота соперника, но пробить надежную оборону так и не удалось. Однако в этом поединке испанцам запомниться рекордом. Сборная владела мячом 85,1% игрового времени. Этот показатель стал рекордом чемпионата Европы с 1980 года. Именно тогда впервые начали фиксировать такой показатель владения мячом.