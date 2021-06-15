Сборная Испании побила рекорд чемпионата Европы после сенсационной мировой со Швецией

Сборная Испании 14 июня матчем против Швеции стартовала на Евро-2020. Испанцы расписали неожиданную ничью и установили новый рекорд турнира.
Рекорд Евро
Сборная Испании была явным фаворитом в противостоянии со шведами. Нулевая ничья в этой встрече стала настоящей неожиданностью начала чемпионата Европы-2020.
Больше о матче Испания и Швеция неожиданно сыграли вничью на Евро-2020: видео
Команда Луиса Энрике на протяжении всего матча давила на ворота соперника, но пробить надежную оборону так и не удалось. Однако в этом поединке испанцам запомниться рекордом. Сборная владела мячом 85,1% игрового времени. Этот показатель стал рекордом чемпионата Европы с 1980 года. Именно тогда впервые начали фиксировать такой показатель владения мячом.
- После мировой Испания и Швеция расположились в группе Е на 2 и 3 местах соответственно. Лидирует Словакия, которая тоже сотворила сенсацию. Сборная была андердогом в игре против Польши, но смогла у большинства вырвать победу со счетом 1:2. Поляки после первого тура в этой группе являются аутсайдерами.
- Во втором туре испанские футболисты померяются силами с польскими игроками. Шведы же выйдут на футбольное поле против Словакии.