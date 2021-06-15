Рекорд Євро
Збірна Іспанії була явним фаворитом у протистоянні зі шведами. Нульова нічия у цій зустрічі стала справжньою несподіванкою початку чемпіонату Європи-2020.
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Команда Луїса Енріке протягом усього матчу тиснула на ворота суперника, але пробити надійну оборону так і не вдалось. Однак у цьому поєдинку іспанцям запам'ятатись рекордом. Збірна володіла м'ячем 85,1 % ігрового часу. Цей показник став рекордом чемпіонату Європи з 1980 року. Саме тоді вперше почали фіксувати такий показник володіння м'ячем.
- Після мирової Іспанія та Швеція розташувались у групі Е на 2 і 3 місцях відповідно. Лідирує Словаччина, яка теж створила сенсацію. Збірна була андердогом у грі проти Польщі, але змогла у більшості вирвати перемогу із рахунком 1:2. Поляки після першого туру у цій групі є аутсайдерами.
- У другому турі іспанські футболісти поміряються силами з польськими гравцями. Шведи ж вийдуть на футбольне поле проти Словаччини.